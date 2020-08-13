Сегодня отмечается Всемирный день левшей

13 августа все левши отмечают свой праздник – Всемирный день левшей. Впервые день леворуких мир отметил 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. В этот день люди стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия и соревнования.

На Руси к левшам всегда относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке.

Отметим, что к числу великих левшей принадлежат: английская королева Елизавета, Наполеон, Черчилль, Бетховен, Пётр I, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Билл Гейтс, Билл Клинтон и Николай Лесков, написавший в 19-м веке знаменитую повесть о Левше, подковавшем блоху.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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