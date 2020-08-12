Из Екатеринбурга в США и Китай пытались послать 160 кг военной экипировки (ФОТО)

На Кольцовской таможне пересечена попытка отправить за рубеж десятки армейских шлемов, бронежилетов, противогазов, другой экипировки, а также коллиматорных прицелов.

В пресс-службе УТУ «Новому Дню» рассказали, что восемь посылок со 160 кг военного обмундирования злоумышленники пытались отправить по почте в США, Испанию, Латвию и Китай под видом «мотоциклетных шлемов» и «защиты от собак». В качестве отправителя грузов было указано вымышленное лицо.

Вместе с сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области таможенники выявили организованную группу лиц, которая пыталась переслать за границу военную экипировку. В августе 2020 года в Екатеринбурге в гараже одного из подозреваемых оперативники нашли готовые к отправке посылки, а также стеллажи с большим количеством бронешлемов, бронежилетов, макетами автоматов Калашникова и ручного пулемета Калашникова, другого оружия. Кроме того, обнаружены наличные денежные средства.

По факту контрабанды материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, возбуждено шесть уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ. Подозреваемым грозит лишение свободы до 12 лет и штраф до 1 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.08.20

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