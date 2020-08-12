Роспотребнадзор нашел нелегальный Adidas в фирменном магазине Adidas

Специалисты свердловского Роспотребнадзора провели проверку в дисконт-центре Adidas на улице Щербакова в Екатеринбурге. Там они обнаружили несколько пар обуви без маркировки – товар арестовали, а протокол за административное нарушение отправили суд. Тот оштрафовал администрацию торгового объекта на 50 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники предприятия выяснили, что в магазине продавалась одежда для детей и подростков без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. «Всего было обнаружено 296 единиц продукции, реализующейся с нарушением. В отношении ООО «Адидас» вынесено предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также предписание о приостановке реализации продукции с нарушениями», – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там уточнили, что вся продукция для детей и подростков перед тем, как поступить в продажу, должна быть «подвергнута процедуре обязательной оценки соответствия требованиям законодательства в сфере технического регулирования».

Отметим, что представители магазина обжаловали эти решения в областном арбитраже, но тот отказал в удовлетворении исковых требований.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.20

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