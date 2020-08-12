Водитель скорой помощи судится с работодателем из-за невыплаты коронавирусной надбавки (ФОТО)

Сегодня в Первоуральском суде состоялось заседание по делу о невыплате коронавирусной надбавки медперсоналу. Иск подал водитель скорой помощи Сергей Бажуков.

Мужчина 25 и 26 мая перевозил пациентов, у которых подтвердился Covid-19. Он посчитал, что в связи с этим ему обязаны выплатить коронавирусную надбавку, но он ее не получил. Бажуков обратился в прокуратуру, ведомство провело проверку, выявило нарушение и выдало предписание о его устранении в адрес главного врача ГБЗУ Со ССМП Первоуральска Андрея Сорокина.

Впрочем, руководство медучреждения считает, что выплачивать они должны коронавирусные деньги только сотрудникам специализированных бригад. В то время как Бажуков состоит в линейной.

На заседании суда выступил представитель трудовой инспекции, который заявил, что не согласен с позицией станции скорой медицинской помощи. «За работу в особых условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекций, выплачиваются компенсации. Постановление правительства само по себе не содержит указаний на то, что должна быть какая-то специализированная или какая-то иная бригада. Там указывается, что выплата осуществляется непосредственно медицинским работникам. То есть врачам, среднему медицинскому персоналу. Если брать в расчет скорую медицинскую помощь – то водителям», – сообщает Shaytanka.ru.

Суд посчитал эти доводы убедительными и встал на сторону водителя машины скорой медицинской помощи. Работодатель должен будет выплатить Бажукову 25 тысяч рублей.

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 12.08.20

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