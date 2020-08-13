В Свердловской области снижается число новых заболевших коронавирусом, но люди продолжают умирать

В Свердловской области, которая по-прежнему остается на втором месте по числу выявленных зараженных коронавирусом за сутки, постепенно сокращается этот показатель. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19, за минувшие 24 часа в регионе были инфицированы еще 162 человека. Общее число зараженных с момента начала распространения вируса в регионе – 22 943 человека.

При этом ежедневно статистика умерших от коронавируса пополняется новыми жертвами. За минувшие сутки умерли семь человек. Всего болезнь унесла жизни минимум 358 человек. Ранее «Новый День» писал о расхождении цифр, которые публикует оперативный штаб и которыми обладает Росстат.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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