Роспотребнадзор закрыл детский лагерь «Факел»

Специалисты Роспотребнадзора, проведя внеплановую проверку в детском лагере «Факел» в Алапаевском районе, обнаружили несколько серьезных нарушений в работе пищеблока – лагерь был закрыт.

12 августа по требованию прокуратуры Свердловской области была проведена проверка. После ее завершения оздоровительное учреждение, в котором на тот момент, отдыхало 33 ребенка, было решено закрыть.

Как сообщили «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, основной причиной для закрытия лагеря стали неработающие холодильники. Все продукты питания, в том числе скоропортящиеся, хранились в ненадлежащих условиях, что угрожало здоровью детей.

Пока «Факел» закрыт на 7 суток, окончательное решение о продолжении работы лагеря будет принято в суде, заседание состоится 17 августа.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

Глава УТПП: каждый третий владелец малого и среднего бизнеса планирует его закрыть. / Количество безработных в Свердловской области каждый день увеличивается на 700 человек. / Застройщик и архитектор объяснили смысл реновации: центр Екатеринбурга «уплотнят» коммерческими площадями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»