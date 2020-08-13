ФАС проверит авиакомпании из-за заявления о повышении цен на керосин: «Топливо не дорожает, а дешевеет»

Руководитель управления ФАС Свердловской области Дмитрий Шалабодов прокомментировал заявления некоторых авиакомпаний в СМИ, суть которых сводилась к тому, что вскоре цены на авиабилеты вырастут из-за скачка стоимости авиакеросина на 68%. «Я связался с центральным аппаратом ФАС России, там знают об этих публикациях, в которых авиакомпании заявили о повышении цен на топливо. Сейчас центральный аппарат проводит проверку – авиакомпаний и топливозаправочных комплексов», – сказал Шалабодов.

По его словам, стоимость авиакеросина на бирже стала на 30% ниже, чем год назад. Сейчас она составляет около 32-34 тысяч рублей за тонну. «Цена варьируется от объемов и срока покупки. Топливозаправочные комплексы в наших аэропортах оказывают услуги по естественной монопольной деятельности и не имеют права отказать авиакомпании в хранении купленного на бирже керосина и в заправке им же», – отметил глава свердловского управления ФАС.

Он сообщил, что на топливозаправочном комплексе в Кольцово хранение тонны керосина стоит 204 рубля, а заправка – 1100 рублей за тонну. «По факту, цена должна складываться из цены керосина на бирже плюс услуги по хранению и заправке. С учетом того, что цена на керосин на бирже снизилась, я думаю, что оснований для роста цен на авиакеросин, который приобретают авиакомпании, точно нет. Надо все-таки в этом случае задать вопрос авиакомпаниям: «Почему вы не покупаете на бирже керосин и не пользуетесь возможностью хранения и заправки на ТЗК в аэропорту?». Я думаю, на этот вопрос мы получим ответ в ближайшее время после проверки центрального аппарата ФАС России», – сказал Шалабодов.

Он указал, что оснований для роста цен на авиабилеты в этом случае нет. «Начинается активный авиационный сезон, открыли курорты России и за рубежом. Но это не повод пытаться заработать на этом чрезмерно большие деньги. Мы обязательно этот вопрос изучим, его взяли на контроль», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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