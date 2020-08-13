В ФАС рассказали о сговоре станции переливания крови и фармкомпанией

Глава свердловского управления ФАС России Дмитрий Шалабодов рассказал о сговоре областной станции переливания крови и компанией «Альфафарм».

Он сообщил, что ведомство установило факт ограничивающего конкурентного устного соглашения между фирмой и медучреджением. «Это соглашение устанавливало конкурентам «Альфафарма» препятствие на рынке иммуноглобулина против клещевого энцефалита. С 2015 по 2018 годы областная станция переливания крови продавала иммуноглобулин только «Альфафарму» и со скидкой 30%, а остальным предприятиям отказывалась продавать, отправляя в «Альфафарм». Соответственно, жалоба нам была по обращению одного из конкурентов, кому не продавали иммуноглобулин», – рассказал Шалабодов.

Он уточнил, что дело, рассмотренное региональным управлением ФАС России, уже было поддержано тремя судебными инстанциями.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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