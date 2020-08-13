Антимонопольная служба: «Рост цен на бензин укладывается в параметры инфляции»

Управление ФАС России по Свердловской области рассказало о динамике цен на бензин на АЗС. «Мы проанализировали 2019 год и этот год. Если брать по соотношению июнь к июню, то стоимость 92-го бензина выросла – на 1,24%, 95-го – на 1,1%, дизельного топлива – на 6%. Это укладывается в параметры инфляции», – сказал руководитель управления Дмитрий Шалабодов.

Напомним, в середине июля этого года литр 95-го бензина стоил в среднем 45,43 рубля, АИ-92 – 42,5 рубля, дизель – 48,64 рубля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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