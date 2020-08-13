Церковь бьет тревогу: интернет-мошенники собирают с верующих деньги от ее имени

В России набирает обороты новый вид интернет-мошенничества. Злоумышленники создают ресурсы, якобы принадлежащие православным храмам и монастырям, и предлагают верующим заказать онлайн-молебен или панихиду, или сделать пожертвование в пользу храма, а сами просто присваивают деньги. В связи с этим Московская Патриархия РПЦ выступила со специальным предупреждением.

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявляет, что в период самоизоляции и пандемии Covid-19 многие верующие начали пользоваться возможностью дистанционного заказа треб, жертвуя средства на храмы и монастыри, и на этом фоне проблема мошенничества в сети стала особенно актуальной. Участились случаи, когда люди переводят деньги, думая, что они поступают в конкретный храм, но по факту они бесследно пропадают.

В связи с этим отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призывает верующих людей пользоваться только официальными сайтами приходов, храмов и монастырей РПЦ.

«В этом случае средства поступят адресату напрямую, без посредников, добросовестность которых является неочевидной. Большинство храмов Русской Православной Церкви с адресами сайтов занесены на официальную карту храмов. В случае возникновения сомнений в принадлежности Церкви того или иного сайта, страницы в социальной сети или сервиса, просим незамедлительно обращаться в Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ», – заявляют в МП РПЦ.

Также на сайте Патриархии опубликовали список ресурсов, которые занимаются сбором средств на церковные требы, но не имеют официального отношения к РПЦ.

https://rpconline.ru

http://www.moleben-online.ru

https://svyatsy.org

http://bogoslov.com

http://www.diologos.org

https://www.trebi-af.com

http://treb-afon.com

http://simvol-veri.ru

https://duhovnyj.ru

https://иконная-лавка.рф/

https://trebaonline.ru/

https://онлайн-церковь.рф/

https://prayonline.ru/

https://trebi-online.ru/

https://trebi.ru/

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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