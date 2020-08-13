На Тюменской трассе сегодня частично перекроют движение

На автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень сегодня частично перекроют движение. На участке между 245 и 247 километром трассы в сторону Екатеринбурга дорожники будут устранять размывы земляного полотна.

«Движение организовано по крайней левой полосе. Будьте аккуратны и учитывайте этот факт. Затруднения продлятся ориентировочно до 19 часов», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Отметим, что завтра движение также будет ограничено. Работы будут проводить с 8 часов утра до 7 часов вечера.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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