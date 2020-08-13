В Свердловской области выросла смертность от коронавируса, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. При среднем для регионов УрФО показателе летальности в 0,96% на Среднем Урале он достиг 1,56% (неделей ранее – 1,41%).

«На втором месте ХМАО – показатель там составляет 0,8% против 0,78% неделей ранее. На третьем месте Челябинская область – 0,79%. Неделю назад показатель составлял 0,80%. Далее следует ЯНАО, где показатель за неделю упал до 0,67%. 6 августа показатель был равен 0,68%. В Курганской области за неделю вырос до 0,47% (6 августа – 0,41%). Самый низкий показатель по Уралу в Тюменской области. За неделю он не изменился и составляет 0,41%», – сообщили в ИЦК.

Добавим, что по России средний показатель летальности составляет 1,69%. Антилидер – это Санкт-Петербург, там смертность достигла уже 6,57%, на втором месте Дагестан с 4,71%, на третьем Тульская область с 3,29%.

Екатеринбург, Август, Елена Сычева

Екатеринбург, Август. Другие новости 13.08.20

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