Во втором квартале операторы отметили рост потребления цифровых услуг

Сотовые операторы отмечают, что трендом второго квартала 2020 года стало увеличение потребления цифровых услуг – вырос интерес к видеосервисам, услугам для организации удаленного доступа, развлекательному контенту. Такие выводы сделали специалисты «Мегафона», подведя итоги работы.

«За этот период компания увеличила чистую прибыль, сократила долговую нагрузку и сохранила абонентскую базу. Все это вопреки влиянию пандемии, пик которой пришелся именно на этот период, – сообщили в пресс-службе «Мегафона». – Трендом этого времени стало потребление цифровых услуг. Заметно вырос интерес к видеосервисам, услугам для организации удаленного доступа, развлекательному контенту. Так, на треть вырос трафик «Мегафон ТВ», на 28% – сервиса «Мегафон Книги», а посещаемость игровой платформы увеличилась в 2,5 раза. Многим потребовался быстрый интернет – число 4G-устройств в сети «Мегафона» увеличилось на 14,5% и достигло 35 миллионов».

В условиях повышенной нагрузки на сети оператор дополнительно инвестировал в развитие, чтобы сохранить качество услуг. Был скорректирован план строительства, и в первом полугодии было выполнено уже 80% от годового плана по развитию сети, отмечают в компании.

«Общее количество базовых станций выросло на 2,3% до 189 тысяч. Только в современном стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию более 4 тысяч базовых станций. Эти работы позволили обеспечить высокое качество голосовой связи и мобильного интернета. Международная компания Ookla по итогам исследования, проведенного в первом полугодии 2020 года, признала мобильный интернет «Мегафона» самым быстрым в России», – рассказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Однако и на работу сотовых операторов пандемия повлияла негативно в некоторых моментах. Например, «Мегафон» фиксирует снижение сервисной выручки. Среди причин – неуверенность потребителей и инициативы по поддержке абонентов: оператор предоставлял ряд актуальных услуг бесплатно – к платформам с фильмами, играми, обнулил стоимость трафика на мессенджеры, сервисы доставки еды, онлайн-аптеки и образовательные порталы.

Еще один момент – снижение на 40% количества посетителей в офлайн-салонах связи. При этом на такой же процент увеличились заказы в интернет-магазине.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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