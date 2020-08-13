В Екатеринбурге пройдет благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

В преддверии 1 сентября в Екатеринбурге пройдет традиционная всероссийская благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Любой желающий сможет принять в ней участие.

Цель акции, которую проводит «Единая Россия» при поддержке отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних Железнодорожного района, – помочь малообеспеченным и многодетным семьям собрать необходимую для обучения детей канцелярию и прочие вещи для школы.

В этом году из-за пандемии коронавируса акция проходит без привлечения волонтеров и без публичных акций. Однако помочь детям все желающие смогут 28 августа в гипермаркете «Лента» у железнодорожного вокзала (пр. Космонавтов, 1в/1).

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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