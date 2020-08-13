Минздрав уточнил, кому будут делать КТ легких (ДОКУМЕНТ)

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал новый приказ, который касается проведения компьютерной томографии легких для пациентов с коронавирусом или подозрением на него.

Как передает корреспондент «Нового Дня», прежде КТ делали только пациентам с признаками заболевания – то есть тем, у кого была повышенная температура от 38 градусов, сатурация (насыщение крови кислородом) меньше 95%, а частота дыхательных движений больше 22 раз в минуту. Об этом говорилось в приказе № 1158-п от 1 июля 2020 года.

Теперь же, по новому приказу № 1427-п, томографию легких будут делать всем пациентам, вне зависимости от тяжести течения болезни, но у кого есть положительный ПЦР-тест на Covid-19. Как уточнил в беседе с «Новым Днем» руководитель пресс-службы минздрава области Константин Шестаков, КТ будут делать даже бессимптомным пациентам. Тем, у кого еще нет результата ПЦР, но есть перечисленные выше симптомы и они держатся в течение трех дней, также положена КТ-диагностика.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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