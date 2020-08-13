Астроном рассказал, где можно увидеть звездопад Персеиды

Традиционно в середине августа в ночном небе появляется метеорный поток Рой Персеид. Пик звездопада пришелся на среду, 12 августа, но понаблюдать за ним еще не поздно – если не помешает облачность.

С сегодняшней ночи активность метеорного потока начала снижаться, но его остатки можно будет наблюдать еще в 20 числах августа. «До начала октября количество случайных метеоров будет высоким, и сейчас Луна не мешает наблюдениям. Однако выделить именно Персеиды среди случайных спорадических метеоров будет сложно. Для того чтобы полностью насладиться небом и загадать желание, лучше выехать за город. Ловить метеоры лучше после полуночи, ближе к утру, так как именно в эти часы можно увидеть медленные метеоры», – пояснил «Новому Дню» инженер учебной обсерватории УрФУ Владлен Санакоев.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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