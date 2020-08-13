В центре Екатеринбурга прохожие нашли труп

Труп мужчины обнаружили сегодня днем прохожие в центре Екатеринбурга, возле станции метро «Динамо» и здания Уральского управления строительной экспертизы по адресу: улица Николая Никонова, 18. Об этом сообщает сообщество «Инцидент. Екатеринбург» «ВКонтакте».

В СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что следственным отделом по Железнодорожному району уже начата проверка этого факта. Скорее всего, смерть не криминальная, телесных повреждений нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.20

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