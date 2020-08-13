В Кольцово пройдет концерт на крыше с видом на взлетку

В пятницу вечером в аэропорту Кольцово пройдет концерт, посвященный Дню воздушного флота. Артисты будут выступать на крыше отеля Angelo с видом на взлетно-посадочную полосу. Петь в этот вечер будут лидер группы «ТОП» Евгений Горенбург и музыкант Миша Лузин.
«Этот концерт – совместное поздравление к главному празднику всех авиаторов от музыкантов, отеля и аэропорта. Он состоится в пятницу, 14 августа, с 17:30 до 18:15», – рассказали в пресс-службе Кольцово.
Концерт покажут оnline – в аккаунтах аэропорта и отеля в инстаграме и на фейсбуке.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 13.08.20
В центре Екатеринбурга прохожие нашли труп. / Астроном рассказал, где можно увидеть звездопад Персеиды. / Сборщики подписей за возвращение мэрских выборов ищут волонтеров. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube