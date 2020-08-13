В Кольцово пройдет концерт на крыше с видом на взлетку

В пятницу вечером в аэропорту Кольцово пройдет концерт, посвященный Дню воздушного флота. Артисты будут выступать на крыше отеля Angelo с видом на взлетно-посадочную полосу. Петь в этот вечер будут лидер группы «ТОП» Евгений Горенбург и музыкант Миша Лузин.

«Этот концерт – совместное поздравление к главному празднику всех авиаторов от музыкантов, отеля и аэропорта. Он состоится в пятницу, 14 августа, с 17:30 до 18:15», – рассказали в пресс-службе Кольцово.

Концерт покажут оnline – в аккаунтах аэропорта и отеля в инстаграме и на фейсбуке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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