Собственник «Синары» Дмитрий Пумпянский возглавил совет директоров ФК «Урал»

В екатеринбургском футбольном клубе «Урал» сменилось руководство. Новым председателем совета директоров стал президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский.

Также в состав директоров вошли министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, замглавы МУГИСО Сергей Сосновских, вице-президент ТМК Михаил Попов, замгендиректора ТМК Тигран Петросян, первый вице-президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов и президент клуба Григорий Иванов.

В рамках совета принято решение создать трансферный комитет и комитет по развитию для «оперативного принятия ключевых решений», сообщили в пресс-службе «Урала».

Ранее совет директоров ФК возглавлял руководитель Свердловского союза журналистов Александр Левин. Он покинул клуб по собственному желанию. По его словам, причиной послужило плохое выступление «Урала» в минувшем спортивном сезоне 2019/2020.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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