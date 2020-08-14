Девятилетняя девочка попала под машину, перебегая дорогу

Девятилетняя девочка попала в ДТП вчера вечером в Екатеринбурге, перебегая дорогу в неположенном месте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, ДТП случилось около 19.10 у дома на ул. Шефской, 32. Девочка внезапно выбежала на проезжую часть, и 27-летний водитель «Ауди А6» не успел затормозить. У девочки диагностирован перелом голени со смещением.

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что дочь была в гостях у подружки, а на обратном пути решала сократить дорогу.

Перед началом учебного года сотрудники ГИБДД просят родителей повторить с детьми правила дорожного движения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.08.20

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