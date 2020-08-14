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Пятница, 14 августа 2020, 08:39 мск

Новости Екатеринбург

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В выходные в Екатеринбурге будет холодно и дождливо

В ближайшие выходные в Екатеринбурге будет холодно и дождливо, сообщает Гидрометцентр России. По информации синоптиков, в субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся днем выше +14 градусов, по ночам температура будет опускаться до +9.
Такая погода продержится в Екатеринбурге несколько дней, только к середине следующей недели возможны прояснения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.20

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