Москва выделила свердловским больницам почти 1 млрд рублей

Почти 1 млрд рублей будет выделен из резервного фонда правительства РФ медицинским учреждениям Свердловской области, чтобы компенсировать им расходы, понесенные за время пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупные суммы на эти цели получат еще почти 60 субъектов РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего в регионы будет направлено около 47,5 млрд рублей. «Из-за коронавируса объемы оказываемой ими (медицинскими учреждениями – прим.ред.) неотложной помощи и лечения в стационарах заметно выросли, поэтому потребовалось дополнительное финансирование. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства», – уточняется в документе.

Еще одно распоряжение Михаила Мишустина касается субсидий на поддержку больниц и поликлиник, подведомственных федеральным органам власти. Средства резервного фонда правительства – более 2,3 млрд рублей – позволят обеспечить стабильную работу этих учреждений, вовремя выплачивать зарплаты врачам и другим медицинским работникам.

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