Свердловская область впервые за несколько недель ушла со второго места по коронавирусу

Впервые за несколько недель Свердловская область опустилась ниже второй строчки в рейтинге регионов России по числу заболевших коронавирусом за сутки. Сейчас Средний Урал находится на четвертом месте, за минувшие 24 часа подтвержден диагноз Covid-19 у 154 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего с момента начала распространения инфекции заразились 23097 свердловчан.

За сутки умерли четыре человека, всего болезнь унесла, по данным ИЦК, жизни 362 человек. Выздоровели за сутки 75 пациентов, кому ранее ставили диагноз Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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