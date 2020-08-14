В Екатеринбурге волонтеры поддержали проект «Собаки говорят только правду» (ФОТО)

Екатеринбургский благотворительный фонд помощи животным поддержал фотопроект «Собаки говорят только правду». В рамках спецпроекта волонтеры фотографируют собак с надписями, после чего выставляют их в социальные сети. Надписи на фотографиях, как правило, затрагивают самые острые проблемы и стереотипы, связанные с домашними животными.

«Мы надеемся, что этот проект откроет многим людям глаза на одну из самых острых проблем современности, число брошенных питомцев растет, а мест для их содержания – не хватает», – сообщила «Новому Дню» директор фонда Марина Шарифуллина. По ее словам, Екатеринбургу необходим муниципальный приют для бездомных животных. «Сейчас питомцы содержатся или в волонтерских центрах, или на частных передержках, которых в городе насчитывается более сотни», – рассказала собеседница агентства, указав на то, что этого недостаточно.

Отметим, что в Екатеринбурге все-таки есть муниципальный приют – пункт кратковременного содержания отловленных животных на Спецавтобазе, который также занимается помощью бездомным четвероногим.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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