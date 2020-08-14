На Урале появились спецкоманды – они выслеживают людей без масок в ТЦ и ресторанах

Во всех муниципальных образованиях Свердловской области появились особые бригады, которые следят за тем, как в торговых центрах, магазинах, ресторанах и других общественных местах соблюдают ограничительные меры. Об этом «Новому Дню» рассказали в оперативном штабе Свердловской области по коронавирусу. «В состав входят сотрудники местных администраций и полиции. Состав формируется местными оперативными штабами», – сообщили в региональном оперштабе.

При этом, как уточняют на местах, цель спецкоманд – не пресечь или предупредить нарушения, например, масочного режима, а только выявить их. «Группы не проводят профилактических бесед, не составляют административных протоколов. Они фиксируют имеющиеся нарушения, а затем направляют информацию в надзорные органы. Те, в свою очередь реагируют (то есть штрафуют – прим. ред)», – сообщили в администрации Серовского городского округа, где тоже появилась «дружина».

По данным последних, основное нарушение – несоблюдение масочного режима.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.20

Свердловская область впервые за несколько недель ушла со второго места по коронавирусу. / В Екатеринбурге волонтеры поддержали проект «Собаки говорят только правду» (ФОТО). / Денис Мацуев в парке, День города на крыше и первая официальная party – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»