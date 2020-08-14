Заявленную государством помощь в пандемию получили менее половины свердловских предпринимателей

Налоговая служба в Свердловской области подвела предварительные итоги реализации мер поддержки бизнесу, наиболее пострадавшему от пандемии коронавируса. На первые федеральные выплаты в регионе действительно был ажиотажный спрос, но впоследствии предприниматели стали меньше подавать заявок на получение финансовой помощи. Самозанятые граждане и вовсе не спешат воспользоваться своим правом на денежные выплаты – заявления в Фонд поддержки предпринимательства подали только 44% из официально зарегистрированных в области.

Как рассказала на пресс-конференции замруководителя регионального УФНС Лидия Исаева, всего с мая по июнь 39,6 тысяч свердловских предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших отраслях, получили порядка 3,184 миллиарда рублей. Субсидия предназначалась для выплаты зарплат сотрудникам в период карантина – то есть за апрель и май 2020 года.

«У нас находится еще несколько заявлений предприятий в обработке, но все необходимые процедуры будут завершены. Проблемные вопросы при подаче заявлений возникали. В основном, отказы по выплатам были связаны с тем, что ОКВЭД не соответствовал переченю пострадавших отраслей, указанных в постановлении правительства РФ. Вторая причина отказов – предприятия не смогли сохранить численность работников по сравнению с мартом и апрелем. В редких случаях были отказы из-за того, что в компании была задолженность по зарплате выше 3 тысяч рублей, что не соответствовало условиям получения субсидии», – пояснила Лидия Исаева.

Еще одна федеральная мера поддержки – получение субсидии на покрытие расходов на мероприятия по профилактике коронавируса – была не столь популярной. Выплаты могут получить ИП и юрлица из пострадавших отраслей, туристический бизнес, а также социально ориентированные НКО. Из условий: предприятие не должно находиться в стадии банкротства и не иметь задолженности по зарплате. Всего в Свердловской области на эти выплаты могут претендовать порядка 13 тысяч налогоплательщиков, но на сегодняшний день заявления подали только 5,2 тысячи. Срок подачи заявок истекает 17 августа.

«Это разовая поддержка, поэтому налогоплательщикам нужно успевать. По этой субсидии расчет ведется как 15 тысяч рублей для каждого предприятия из четырех категорий, определенных в постановлении правительства. И если есть работники, то плюсом к этой сумме добавляется 6,5 тысяч рублей, умноженные на число сотрудников», – сообщила представительница УФНС.

Отметим, что в апреле на федеральном уровне было принято решение об отсрочке уплаты налогов для пострадавшего бизнеса. По словам Лидии Исаевой, налоговая служба пока не располагает данными, сколько выпадающих доходов бюджета будет из-за отсрочки, так как сроки отчетности предприятий за 2 квартал 2020 года тоже были перенесены. Также спикер напомнила, что в Свердловской области были приняты отдельные меры помощи для бизнеса в виде отсрочек и снижения ставки налога на имущество организаций. Помимо этого для самозанятых граждан, которые встали на учет в налоговую службу, предусмотрены выплаты по 5 тысяч рублей за апрель и май. Но как оказалось, работающим на себя свердловчанам не слишком интересна такая помощь. По данным УФНС, от самозанятых было подано 13 тысяч заявлений (всего в регионе 25 тысяч граждан, оформивших этот статус), по ним было выплачено чуть более 62 миллионов рублей.

«Мы произвели 12,4 тысячи выплат, а закладывали 28 тысяч. То есть примерно 44% самозанятых в регионе воспользовались этой мерой. Меня это очень сильно удивляет, ведь процедура подачи заявления достаточно проста, а деньги приходят быстро, – отмечает замдиректора Свердловского фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. – Мы пытались выяснить, почему люди не пользуются этой мерой. Многие решили, что эти выплаты будут начисляться автоматически. Но это не так, у фонда нет реквизитов самозанятых. Другие подумали, что выплаты предназначены только для тех, кто работал в карантин. Третьи считают, что это целевые деньги, и за них надо потом много отчитываться. Это тоже не так. Я разговаривал с несколькими знакомыми и интересовался, почему они не подают заявку. Некоторые отвечают: «У меня и так все хорошо. А вы подавитесь своими деньгами». Вот и получается, что у нас запланирован 141 миллионов, а потратили мы всего лишь 62».

Пиличев напомнил, что самозанятые могут подать заявления на получение областной выплаты до 1 октября. Он отметил, что если бы граждане активнее пользовались мерами поддержки, тогда можно было поднять вопрос об их продлении.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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