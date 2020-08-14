Делегации из Минсельхоза показали, кто кормит огурцами и поит молоком половину области

В Свердловской области с рабочим визитом побывал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов. Он посетил предприятия агрохолдинга «УГМК-Агро».

Чиновник побывал в АО «Тепличное», где работает первый и единственный на Урале комплекс инновационных теплиц пятого поколения с технологией Ultra Clima, оснащенный досветкой и двумя энергоцентрами с общей мощностью 44 МВт электрической энергии. Площадь объекта комплекса – 24,44 га. Объем инвестиций в проект, который реализовали с 2016 по 2018 годы, составил порядка 8 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд господдержи. Используя производственные мощности комплекса и ранее действующих блоков, хозяйство круглогодично на 40% закрывает потребности региона в огурцах и томатах и на 100% – в зелени.

Накануне вечером Некрасов побывал в АО «Агрофирма «Патруши», которое также входит в холдинг «УГМК-Агро». Чиновник посетил животноводческий комплекс, где содержатся 3,5 тысячи коров, в том числе 1,4 тысячи – дойное стадо. Хозяйство удерживает лидирующие позиции по производству молока в регионе, в том числе благодаря собственной кормовой базе – на 6,4 тысячи гектаров своей земли ежегодно заготавливается свыше 40 тысяч тонн кормов.

Также Некрасова познакомили с сортами кукурузы, которые дают лучший урожай в условиях уральского лета. Агрофирма планирует заготавливать новый для предприятия вид корма – карнаж, сплющенное и законсервированное кукурузное зерно, которое богато белком и хорошо сказывается на продуктивности стада.

«Те объекты, которые я посетил вчера и сегодня, являются одними из самых высокотехнологичных в агропромышленном комплексе РФ. Здесь высокий уровень организации труда и хороший порядок. Главное, что я бы отметил по этим предприятиям, – это правильную компоновку технологии, экономики и сбыта продукции, в результате чего складывается хорошее финансовое состояние. Очень редко хозяйства являются лидерами и по натуральным показателям, и по экономике, а здесь все выстроено правильно», – пояснил по итогам визита Роман Некрасов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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