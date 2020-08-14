В Роспотребнадзоре прокомментировали данные НИИ гриппа о скачке заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге на 198,9%

Свердловское управление Роспотребнадзора сообщило о том, что в регионе на текущую неделю зарегистрировано около 13 тысяч случаев ОРВИ, в Екатеринбурге – около семи тысяч. «Мы мониторируем заболеваемость еженедельно, сравнивая с прошлой неделей и с прошлым годом. По совокупному эпидпорогу на 27% увеличение в Свердловской области, а по Екатеринбургу на 39%. Последние две недели отмечается стабилизация и снижение заболеваемости», – сказала замглавы регионального управления Анжелика Пономарева.

По ее словам, ранее ведомство не анализировало ситуацию с эпидпорогами по ОРВИ летом, теперь это делают – из-за ситуации с коронавирусом. «Идет циркуляция и Covid-19, и респираторных вирусов, но хочу еще раз заметить, что последние две-три недели снижается заболеваемость», – сказала она.

Ранее НИИ гриппа имени Смородинцева сообщило о том, что за неделю с 27 июля по 2 августа в Екатеринбурге заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения была превышена на 198,9%, а в целом по уральской столице – на 53,7%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.20

В центре Екатеринбурга дорогу ремонтирует бригада негров (ФОТО). / Почему в поддержку Лукашенко не вышли «мужики на БелАЗах»: мнения политологов. / На защиту школ и детсадов от коронавируса выделили более 1 миллиарда рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»