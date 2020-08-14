Минздрав: Куйвашев поставил задачу поставить прививки от гриппа 75% населения. Начнут с детей

В Свердловской области местные власти намереваются привить около 2,74 млн человек от гриппа. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Елена Чадова. По ее словам, такую задачу поставил губернатор Евгений Куйвашев, хотя цель федеральных властей скромнее – до 60%. «2 млн 325 тысяч прививок от гриппа было в прошлом году, в этом году поставлена задача привить 60% населения, губернатор Куйвашев поставил задачу более амбициозную», – прокомментировала она.

По ее словам, 21 августа в регион поступит первая партия вакцины. «Она приходит, прежде всего, на детей. Начнем прививать дошкольников. Организуем работу в детских садах. Кто не ходит – может поставить прививку в детской поликлинике. Мы опубликуем список всех прививочных кабинетов на сайте Профилактика.ру», – рассказала она.

По словам Чадовой, по мере поступления вакцины будут появляться пункты иммунизации в торговых центрах, а мобильные прививочные бригады будут работать и на предприятиях. Их собираются набрать из числа учащихся Свердловского областного медколледжа и студентов Уральского государственного медуниверситета.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.20

В Свердловской области впервые пройдет электронное голосование. / «Это некий вызов среде»: в Екатеринбурге открылся фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера» (ФОТО). / Екатеринбуржцы высказываются о протестах в Белоруссии: «какие-то безудержные нападения на мирных граждан» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»