В Свердловской области 4300 больных коронавирусом, за сутки умерло пять человек

Свердловская область остается в топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса. Пять пациентов скончались. Общее количества летальных исходов от Covid-19 составило 367.

По данным регионального оперативного штаба, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+83), Асбеста, Ачита, Ирбита и Ирбитского района, Туринского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимского района, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Полевского, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Нижней Салды, Невьянска, Кировграда, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Ивделя, Серова, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Состояние 96 госпитализированных оценивается как тяжелое, 88 из них находится в реанимации, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 186. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки врачи выписали 77 пациентов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса составляет 23255. Общее число выписанных достигло 18955. Таким образом, по официальным данным сейчас в регионе 4300 больных с Covid-19.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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