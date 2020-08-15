Мисс Екатеринбург – 2020 стала 18-летняя фигуристка Злата Помурзина

На конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» объявлена победительница. Корону получила 18-летняя Злата Помурзина. Она же выиграла номинацию «Мисс зрительских симпатий» по итогам интернет-голосования.

Девушка занимается синхронным фигурным катанием. В составе своей команды она уже дважды побеждала на чемпионате мира, а в 2020 году стала серебряным призером мирового первенства в своем виде спорта. По традиции новую городскую королеву красоты объявил мэр Екатеринбурга – Александр Высокинский.

Напомним, в этом году конкурс проходил онлайн. Жюри оценивали 12 участниц по визитным карточкам и индивидуальному собеседованию. Финал для девушек был непростым. Им пришлось продефилировать на крыше ТЦ «Пассаж» в вечерних платьях, несмотря на сильный ветер и прохладную погоду. Церемония награждения участниц заняла около получаса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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