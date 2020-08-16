В Свердловской области выявлено 150 новых случаев коронавируса

Свердловская область занимает четвертое место в России по заболеваемости Covid-19. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 150 новых случаев коронавируса. Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+50), а также еще 36 муниципалитетах области.

На сегодняшний день число активных больных составляет 4374 человека. По данным оперативного штаба, состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, 84 из них находится в реанимациях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 198.

За сутки зарегистрировано 2 случая смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов от инфекции в регионе достигло 369. Также за последние 24 часа уральские врачи выписали 76 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.08.20

Мисс Екатеринбург – 2020 стала 18-летняя фигуристка Злата Помурзина. / В парке Маяковского в День города сломался аттракцион с пассажирами. / В Екатеринбурге прошла третья акция в поддержку Хабаровска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»