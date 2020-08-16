На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за дождей

В ближайшие сутки в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди. По прогнозу метеорологов, обильные осадки будут идти 16 и 17 августа. Региональное управление МЧС рекомендует жителям области по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать меры безопасности.

В частности, во время ливней лучше закрыть окна и форточки в домах и квартирах. Владельцам частных домов и садовых участков необходимо подготовить ливневую канализацию для отвода дождевого стока.

Автомобилистам лучше не преодолевать лужи на высокой скорости, так как машину может занести в кювет. Особую осторожность нужно соблюдать при совершении обгона на дороге, а также в случае, если кто-то обгоняет вас. «Брызги воды и грязи из-под колес обгоняемого автомобиля могут резко ухудшить видимость через ветровое стекло. Порыв бокового ветра во время совершения обгона грузового автомобиля или автобуса опасен потерей контроля над автомобилем», – отмечают спасатели.

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