В микрорайоне Кольцово из окна многоэтажки выпала молодая девушка

Сегодня утром рядом с 16-этажным домом на улице Ракетной прохожие обнаружили труп молодой девушки. По предварительной информации, она упала с высоты – из окна здания. По данным паблика «Инцидент Екатеринбург», погибшей было 20 лет.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники следственного комитета по Октябрьскому району. Они проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. По предварительным данным, признаков криминала нет, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.08.20

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