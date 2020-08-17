Гаишники задержали двух велосипедистов с 40 свертками мефедрона

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали двух велосипедистов, которые ехали из леса в районе Палкинского торфяника – это место в последнее время, по данным полиции, стало особенно популярным у закладчиков.

«У госавтоинспекторов граждане вызвали подозрение, и они решили их проверить на причастность к правонарушениям. Законное требование об остановке мужчины проигнорировали. Тогда полицейские на служебном автомобиле преградили им путь», – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Екатеринбурга.

Один из велосипедистов заметно нервничал, и в конце концов признался, что у него есть наркотики. Молодые люди попробовали скрыться, но их быстро задержали и доставили в отделение. «Задержанными оказались безработные местные жители 18 и 24 лет соответственно. При этом один из них ранее судим за незаконное приобретение наркотических средств. Во время личного досмотра в присутствии понятых у граждан обнаружили и изъяли 40 свертков с неизвестным веществом, обернутых в синюю изоленту. Впоследствии, согласно проведенному исследованию, было установлено, что в свертках был «мефедрон» общей массой 4,02 грамма», – уточнили в пресс-службе управления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой». Молодым людям грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Оба они находятся под стражей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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