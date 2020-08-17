В Свердловской области суточное число выздоровевших от коронавируса вдвое меньше заболевших

В Свердловской области после резкого скачка числа выздоровевших от коронавируса статистика вернулась к тем значениям, которые фиксировались прежде, – новых заболевших примерно вдвое больше, чем выписанных. Так, за последние сутки в регионе диагноз Covid-19 подтвердился у 141 человека, а выздоровел – 71. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 23 546 человек, выздоровели – 19 102, умерли – 374 пациента (пятеро за последние сутки).

Добавим, по состоянию на 14 августа, в Свердловской области было развернуто 5 827 коек, а занята 2 681 койка (46%).

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

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