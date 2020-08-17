В Екатеринбург прилетит Стивен Сигал

В Екатеринбург прилетит известный актер Стивен Сигал, прославившийся ролями в голливудских боевиках. Он станет главным инструктором Всероссийского фестиваля айкидо, который должен пройти со 2 по 4 октября. Организатором выступает Федерация айкидо России.

Мероприятия пройдут во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме. Однако, по данным организаторов, место и время проведения фестиваля могут еще измениться.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге должен пройти форум «Россия – спортивная держава», участие в нем традиционно принимает президент Владимир Путин. Точных дат мероприятия пока нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

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