Играли в мозгобойню и лепили с детьми слаймы – Академический впервые отметил День города онлайн (ВИДЕО)

В минувшие выходные жители Академического впервые в необычном формате отметили День города: чтобы не подвергать людей опасности, все мероприятии провели онлайн. Для 8-часового прямого эфира в центре района возвели телестудию, откуда и велось вещание. Посмотреть онлайн-трансляцию в режиме реального времени мог любой желающий.

День города в Академическом

За день зрители успели сделать зарядку, приготовить разные кулинарные шедевры под руководством именитого повара, слепить с детьми слаймы и получить за это подарки, поиграть в мозгобойню и даже побывать в онлайн-караоке с живыми музыкантами.

В прошлые годы Академический отмечал День города широко и с размахом. Поздравлять жителей приезжали такие звезды как Тима Белорусских, Loboda, «Звери», Trubetskoy, «Ногу Свело!», Uma2rman. Но в этом году из-за непростой эпидситуации с коронавирусом массовых офлайн-мероприятий решили не проводить, устроив онлайн-развлечения для горожан от «Академ ТВ».

Специально для проведения праздничного эфира в центре Академического построили телестудию с прозрачными стенами. Прохожие могли наблюдать за работой ведущих и за гостями. Кстати, и ведущие выходили на улицы Академического, чтобы поинтересоваться настроением жителей и выяснить, за что они полюбили этот район и как они планируют отмечать День города.

Из студии «Академ ТВ» звучали поздравления от самых разных людей – директора первой школы района, настоятеля Благовещенского храма Святых Божиих строителей в Академическом, представителей застройщика, управляющей компании, известных горожан.

Естественно, не мог не поздравить «академчан» и Николай Зуев, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Кортрос»). Он рассказал корреспонденту «Нового Дня», что онлайн-формат Дня города может открыть новые возможности.

«Сегодня необычный формат проведения праздника. Это накладывает свои ограничения, но и даёт новые возможности. Будем учиться находить что-то интересное в таком формате общения, – рассказал он. – Сегодня уже принято решение, что Академический станет восьмым административным районом Екатеринбурга. И я надеюсь, что к следующему году появится День района, и тогда к череде праздников, которые мы привыкли отмечать все вместе, добавится новый».

По словам Николая Зуева, сегодня Академический – уже настоящий город в городе. Только в домах, которые построил застройщик «РСГ-Академическое», живёт более 70 тысяч человек. А в целом население будущего района – уже более 140 тысяч.

«Мы думаем, что к 300-летию Екатеринбурга будет 200 тысяч население. Красивые широкие проспекты, новые дома, зелёные зоны – Академический отличается от других районов города по многим показателям. Надеемся, что в ближайшее время начнётся строительство долгожданной трамвайной линии в район. Это изменит вопрос транспортной доступности. Планируем продолжать строительство автодорог, детских садов и школ и делать жизнь в районе еще более комфортной», – рассказал «Новому Дню» Николай Зуев.

Поздравил жителей Академического и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский: записанное видеообращение транслировали в эфире «Академ ТВ». Градоначальник пожелал всем приобрести именно в Екатеринбурге перспективы и друзей, чтобы в будущем именно этот город стал той точкой роста, той опорой, которая поможет сделать жизнь лучше.

После официальных поздравлений эфир был преимущественно развлекательным. За 8 часов удалось провести зарядку, кулинарное шоу, ток-шоу с жителями Академического, опросы и розыгрыши. В дневных включениях из студии было много интересного для детей: сказочник читал книжки, миньоны учили делать слаймы. А во время вечерней трансляции можно было принять участие в мозгобойне и спеть в караоке вместе с группой «Фёдор Данилов и Parni», которая выступала в студии. Титры со словами песен транслировались также онлайн. Завершилась трансляция определением победителей конкурсов. За активное участие в онлайн-мероприятиях жители Академического получили Apple Watch, робот-пылесос, «Яндекс-станцию», электросамокат.

Завершился День города в Академическом красочным салютом – его, как и в других точках города, запускали вживую. Залпы раздавались над Преображенским парком и рекой Патрушихой, салют было видно из многих точек района, поэтому жители могли насладиться зрелищем из окон.

Фото: Татьяны Андреевой.

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