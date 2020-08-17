Николай Коляда объявил об открытии театра с 1 сентября

«Коляда-театр» первым в Екатеринбурге заявил об открытии с 1 сентября. Зрителей ждут спектакли в двух залах, но требования Роспотребнадзора будут соблюдаться. Официального разрешения на работу театров в министерстве культуры Свердловской области пока не давали.

Как сообщили в «Коляда-театре», 1 сентября сезон откроется премьерой спектакля «Картина» по пьесе Николая Коляды. Спектакль был приготовлен еще в апреле-мае. После премьеры театр будет работать в обычном режиме: постановки будут идти сразу в двух залах, с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором. Решение об открытии в театре приняли, потому что 5 месяцев актеры не играли спектакли. В последний раз 27 марта (в Международный день театра) был сыгран спектакль «Трамвай «Желание».

За сезон Николай Коляда планирует пополнить репертуар 14 новинками.

Весь год будет готовиться главная премьера года – спектакль «Фауст» по пьесе Гете. Первый спектакль будет показан в июне 2021 года.

Заработает и новый проект – «Ночной театр», рассчитанный на студентов. Спектакли будут идти в малахитовом зале, начало в 22 часа. Готовится «Коляда-театр» и к гастролям, они начнутся с октября.

«Коляда-театр» пока единственный, кто заявил об открытии. В министерстве культуры Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что пока нет никаких официальных документов, которые разрешают работу театров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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