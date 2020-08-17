Несостоявшаяся «Мисс Бикини» пошла в суд со своими лайками, но они оказались накрученными

Жительница Екатеринбурга, которая в 2019 году участвовала в виртуальном конкурсе красоты «Мисс Бикини Екатеринбург», пыталась доказать свою победу в судах нескольких инстанций, но везде проиграла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, конкурс проводился аквапарком «Лимпопо». По его условиям девушки должны были сфотографироваться в купальниках и опубликовать фото на своих страницах в социальных сетях. Участница, набравшая большинство голосов, признавалась победительницей. Подведение итогов состоялось 1 июня 2019 года в аквапарке «Лимпопо», куда явились все участницы. Однако результат устроил далеко не всех.

Одна из девушек, занявшая лишь восьмое место и получившая приз в 1000 рублей, осталась крайне недовольной. Ей казалось, что победила именно она. Не добившись от организаторов пересмотра результатов, девушка обратилась с иском в Ленинский районный суд с требованием признать результаты голосования недействительными и объявить ее победительницей конкурса красоты. «В день подведения итогов и определения победителей у истца, как участника конкурса, имелись все признаки Победителя, а именно: были выполнены все условия, содержащиеся в пункте 5.1.2 Правил, получено наибольшее количество лайков на своих открытых страницах в социальных сетях», говорится в исковом заявлении.

Также несостоявшаяся «Мисс Бикини» требовала обязать организаторов конкурса принести ей публичные извинения, так как на церемонии награждения, в ходе возникшего диспута, ведущий обвинил ее в жульничестве и накрутке лайков.

Ответчик, организатор конкурса ООО «Кит Екатеринбург», с требованиями не согласился и пояснил, что девушка набрала 2609 лайков, из которых 2297 оказались накрученными. Это показала проверка, которая производилась на сайте fakelikeinfo.ru. Поэтому девушка с результатом в 312 лайков оказалась лишь на восьмом месте. Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга в удовлетворении исковых требований отказано.

В надежде оспорить итоги конкурса и получить главный приз девушка обращалась с жалобами в вышестоящие инстанции – Свердловский областной суд и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, но безуспешно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

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