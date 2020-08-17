Иномарки, дома и квартира в Болгарии: облсуд отчитался о доходах и имуществе

Руководство и судьи Свердловского областного суда отчитались о доходах и имуществе, своих и супругов, за 2019 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», практически у всех судей недвижимость расположена в России, и только у одной судьи – Ирины Шаламовой – есть квартира в Болгарии. Та же судья задекларировала земельный участок, квартиру и ячейку овощехранилища в России. Ее доход составил 3 млн 493 тысячи рублей.

Председатель облсуда Владимир Дмитриев задекларировал 3 млн 556 тысяч рублей. У него в собственности – только половина квартиры и автомобиль «Фольксваген Тигуан». Его супруга заработала всего 239 тысяч, зато она владеет земельным участком, жилым домом в 138 «квадратов» и автомобилем Kia Sportage.

Заместитель председателя суда по гражданским делам Анна Васильева заработала 3 млн 9 тысяч рублей. Никакой собственности и даже машины у нее, согласно декларации, нет. Зато у ее мужа – жилой дом, квартира, два земельных участка и автомобиль Suzuki Grand Vitara. Супруг судьи за год заработал 6 млн 657 тысяч рублей.

Заместитель председателя по административным делам Ирина Силина заработала 4 млн 170 тысяч рублей. У нее есть полторы квартиры и «УАЗ патриот».

Зампредседателя по уголовным делам Евгений Шумков задекларировал 3 млн 943 тысячи рублей, из собственности у него – только четверть квартиры, но зато две Skoda Octavia. Его супруга в прошлом году не работала, у нее в собственности полторы квартиры и «Форд Фокус».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

В Екатеринбурге снова закатали деревья в асфальт (ФОТО). / В оперштабе объяснили, почему резко сократились суточные цифры по выздоровевшим от Covid-19. / Прокуратура проверит все аттракционы парка Маяковского после инцидента на «Катапульте». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»