ИЦК: В Свердловской области коронавирусом переболели 0,5% населения

В Свердловской области коронавирусом переболели больше 0,5% населения. Это следует из еженедельной аналитики информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19. По данным экспертов ИЦК, коэффициент заболеваемости на сегодня в регионе составил 544,1 на 100 тысяч населения. По этому показателю Свердловская область находится на третьем месте в УрФО.

Выше коэффициенты только в ЯНАО и ХМАО – 2347,3 и 1126,4 на 100 тысяч населения соответственно. «Средний показатель по УрФО – 625,2 на 100 тысяч населения. Это ниже общего коэффициента по России, который составляет 631,8», – уточнили в ИЦК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

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