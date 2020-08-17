Волонтеры «Народной инициативы» собрали более 8 тысяч подписей – нужно 20 тысяч

Активисты «Народной инициативы» собрали уже более 8 тысяч подписей горожан в поддержку законопроекта о возвращении прямых мэрских выборов. Дневной рекорд был установлен во время празднования Дня города в Екатеринбурге, когда волонтерам удалось собрать сразу 950 штук. Однако сейчас их планам мешает плохая погода. Сегодня работает только одна точка сбора – около театра драмы.

Как ранее сообщал «Новый День», активистам необходимо в срок до 11 сентября собрать 10 тысяч подписей жителей Свердловской области, чтобы законопроект был рассмотрен депутатами заксобрания. Но так как при проверке на подлинность часть подписей будут забракованы, инициативной группе необходимо иметь серьезный запас.

«Не стоит расслабляться. Первичный анализ подписных листов, показывает, что не менее 20% подписей будут забракованы Законодательным собранием Свердловской области! И для решительной победы необходимо собрать около 20 000 подписей!» – написал на своей странице в фейсбуке один из инициаторов общественной кампании Василий Рыбаков.

Добавим, что активисты организовали сбор подписей не только в Екатеринбурге, но и в других городах области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

Слух дня: в резиденции потеряли Куйвашева. / В Свердловской области разрешили работать ресторанам и детским садам. / Экс-спикера сняли с довыборов, через которые он хотел вернуться в думу Асбеста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»