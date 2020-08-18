Задержан таксист, предположительно грабивший нетрезвых пассажиров (ФОТО)

Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из екатеринбургского отдела полиции № 14 задержали таксиста, подозреваемого в грабеже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, 2 августа в полицию обратился гражданин 1988 года рождения. Он рассказал, что неизвестный таксист подвозил его домой из кафе, расположенного возле Театра эстрады. Ввиду сильного алкогольного опьянения пассажир не смог назвать точный адрес, куда его нужно было доставить. На улице Краснофлотцев в районе дома № 2 водитель остановил машину и вытащил клиента из салона, забрав у него сотовый телефон, банковские карты и деньги.

Оперативникам угро удалось вычислить автомобиль и установить личность предполагаемого грабителя. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель, действительно работающий таксистом. Имущество пассажира предполагаемый похититель уже продал. Изучив видео с камер наблюдения возле кафе, полицейские пришли к выводу, что таксист заранее присмотрел нетрезвого мужчину и сам предложил подвезти его до дома. Возможно, он уже тогда задумал ограбить его.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. В полиции предполагают, что он может быть причастен к другим подобным преступлениям в Екатеринбурге. Граждан, которые, возможно, пострадали от действий злоумышленника, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8-963-444-8295 (уголовный розыск), 356-42-14 либо 02.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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