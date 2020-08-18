Почти 40% клещей в Свердловской области боррелиозные

В Свердловской области клещи искусали 30 721 человека, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Там уточнили, что среди всех случаев в 7 078 жертвами кровососущих членистоногих стали дети. В Екатеринбурге зарегистрировано 10 202 человека, пострадавших от присасывания клещей.

«В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 139 человек, диагноз подтвержден у 26 человек, в том числе у шестерых детей. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализирован 351 человек, диагноз подтвержден у 216 человек, в том числе у 29 детей», – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Из тех клещей, что сняли с себя люди и принесли на исследования – таких оказалось 13 931 – энцефалитными оказались 225 (1,6%). На боррелиоз исследовали 11 711 клеща, возбудитель обнаружен в 4 657 пробах (39,7%).

Екатеринбург, Елена Сычева

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