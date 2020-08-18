Дорожники перекроют трассу Екатеринбург – Тюмень

Дорожники перекроют трассу Р-351 Екатеринбург – Тюмень в ночь на 21 августа, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Речь идет об участке 33-м километре дороги. Там будут устанавливать модульный пешеходный переход.

«Планируется, что в ночь на 21 августа, ориентировочно с 01:00 на 40 минут движение будет затруднено. Изменения в схеме опубликуем позднее», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

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