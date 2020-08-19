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Среда, 19 августа 2020, 06:49 мск

Новости Екатеринбург

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Сегодня православные отмечают Преображение Господне

19 августа православные уральцы празднуют Преображение Господне или Второй Спас.

По важности события праздник Преображения относится к великим и двунадесятым. К его особенностям относится и то, что в этот день освящаются плоды первого урожая.

В православной и католической традиции в праздник Преображения принято освящать виноград. В тех местах, где он не растет, в храмах освящают яблоки. Этот обычай священный и знаменательный. Первые плоды нового урожая приносили к алтарю и в Ветхом Завете.

Приношением и благословением плодов и колосьев церковь внушает прихожанам, что всё – от человека до растения – должно быть посвящено Богу, как собственность Божия и на употребление ее призвано благословение Божие. Обычно верующие приносят в храм столько яблок, сколько родственников в их семье. Некоторые оставляют плоды в церкви для неимущих и больных.

С праздником Преображения в народе связано множество примет. Считается, что с 19 августа начинается отлет журавлей, происходит встреча осени и поспевает яровая рожь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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