Глава УТПП оценил риски белорусских протестов для экономики Свердловской области

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин оценил, как повлияют протесты в Белоруссии на экономические взаимоотношения со Средним Уралом.

«Я думаю, что не будет серьезных и негативных изменений. С точки зрения принимаемых решений у наших белорусских коллег это – единственный путь. И белорусы гораздо разумнее тех, кто поторопился разорвать свои взаимоотношения с Россией в целом, и не получил ничего взамен от Евросоюза. Бастующие работники белорусских предприятий прекрасно понимают, что они могут разбираться внутри страны, это их право, но вся экономика Белоруссии на 85% завязана на партнерстве с Россией. С точки зрения здравого смысла – политики не всегда руководствуются этой нормой, но бизнес смотрит там, где выгодно – белорусам важно партнерство с Россией, и в ближайшие 3-5 лет замены России у них нет», – сказал глава УТПП на пресс-конференции.

Беседин также отметил, что теоретически на экономических связях между двумя странами может сказаться только ухудшение финансового состояния белорусских промышленных гигантов, где сейчас проходят массовые забастовки. Каждый день простоя на большом предприятии оборачивается денежными потерями, и если политический кризис в Белоруссии затянется, белорусские заводы могут частично свернуть производство.

Вице-президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева добавила, что пока никаких явных проблем из-за ситуации в Белоруссии бизнес не наблюдает. Но, безусловно, все внимательно следят, чем закончатся массовые протесты в соседнем государстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

Роспотребнадзор не рекомендует родителям надевать на ребенка защитную маску при посещении школы. / 40% свердловских предприятий общепита не открылись после снятия ограничений. / В мэрии объяснили, почему не уходит вода с Шефской: кто-то завалил ливневку грунтом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»