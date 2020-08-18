В Невьянске на пожаре в коллективном саду погибли 9-летний ребенок и его отец

Невьянская прокуратура начала проверку в связи с гибелью ребенка, тело которого было обнаружено во время тушения пожара в Невьянском районе, в садовом товариществе «Южный».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, 12 августа при тушении пожара в частном доме были найдены тела ребенка 2011 г.р. и его отца, 1980 г.р. Причины пожара устанавливаются, одна из версий – нарушение правил пожарной безопасности.

В СУ СКР «Новому Дню» сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи уже выяснили, что незадолго до трагедии отец растапливал баню. Следствием СКР выясняются причины и условия, которые привели к гибели людей. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, по данным ГУ МЧС с начала года в Свердловской области в дачных и садовых домах произошел 171 пожар, где пострадали семеро и погибли 12 человек.

Невьянск, Елена Владимирова

Невьянск. Другие новости 18.08.20

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