Свердловскстат: средняя зарплата в регионе почти достигла 44 тысяч рублей

В июне 2020 года среднемесячная зарплата по полному кругу организаций в Свердловской области достигла 43 тысяч 900,8 рублей, что на 2,4% выше, чем год назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, самая высокая зарплата у ученых, которые занимаются научными разработками – 69 640 рублей. На втором месте – финансисты и страховщики: 65 792 рубля. На третьем – айтишники, 57 582 рубля.

Самые низкие зарплаты по-прежнему у работников гостиниц и общепита – 20 878 рублей. Ниже среднего получают также администраторы – 27 702 рубля и работники сельского и лесного хозяйства – 31 670 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.08.20

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